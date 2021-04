Telecharger en ligne gratuit Chemin de l’exil- Vers une identité ouverte

Auteur: Campagne Première

ISBN 9782915789546

Long cheminement accompagné de nombreux traumatismes, l’exil est un arrachement à la terre natale, une perte des êtres et des objets aimés, un abandon de la langue maternelle. Il porte les traces de la violence qui a précipité l’expulsion. Ce déracinement provoque un deuil singulier, entre nostalgie et euphorie, entre idéalisation du pays perdu et idéalisation du pays d’accueil. Mais l’exilé demeure un étranger qui ne cesse d’avoir à faire valoir son identité. En s’appuyant sur la littérature, la mythologie, les figures de Moïse et d’OEdipe reprises par Freud – exilé lui-même -, Lya Tourn trace les contours de ce phénomène profondément inscrit dans l’histoire de l’humanité. A la faveur de son expérience clinique, elle interroge les enjeux identitaires de l’exil. Car si l’exil peut mener à l’anéantissement d’un sujet, il peut conduire aussi à un dépassement, vers une identité ouverte.























































































































