TPCC releases the list of 25 candidates

The Congress today released the list with 25 party candidates for the upcoming GHMC elections.

It announced the names of the candidates from Kapra (Pathi Kumar), Dr.AS Rao Nagar (S.Sirisha Reddy), Uppal (M. Rajitha), Nagole (Musku Shailaja), Mansoorabad (Jakkidi Prabhakar Reddy), Hayathnagar Gurram Srinivas Reddy), Hastinapuram (Sangeetha Naik), RK Puram Pumma Ganesh Nirmala Netha), Gaddiannaram (B. Venkatesh Yadav), Suleman Nagar (Rizwana Begum), Mailardevpally (Sanam Srinivas goud, Rajendra Nagar (Bathula Divya), Attapur (Vasavi Bhaskar Goud), Konapur (Mahipal Yadav), Miyapur (Ilias Sharif), Allapur (Kousar Begum), Old Bowenpally (Amulya), Moosapet (Gopishetty Raghavendar), Balanagar (Satyam Sri Rangam), Kukatpally (Gottimukkala Viswatejeswar Rao), Gajularamaram (Kuna Srinivas Goud), Ranga Reddy Nagar (Girigi Shaker), Suraram (B. Venkatesh), Jeedimetla (Bandi Lalitha) and Neredmet (Mariamma Chacko).