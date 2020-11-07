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November 7, 2020

Navyamedia
Andhra Pradesh Life

TTD CHAIRMAN, EO CALLS ON VISAKHA PONTIFF

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The Chairman of TTD Trust Board  YV Subba Reddy, EO Dr KS Jawahar Reddy and Additional EO  AV Dharma Reddy have met Sri Swaroopanandendra Saraswathi Swamy of Visakha Sarada Peetham at the mutt in Tirumala on Friday evening and took his blessings.
            Later the seer took part in Gita Parayanam and Virataparva Parayanam at Nada Neerajana Mandapam in Tirumala.

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