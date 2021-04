Verhoog de winstgevendheid van uw bedrijf met virtuele dataroom

Bedrijfsgroei is een belangrijk doel van elk bedrijf en dit kan niet alleen worden bereikt door middel van productie-, personeels- en advertentieoplossingen, maar ook met behulp van moderne technologieën, waaronder dataroomservice .

Deze oplossing is al ontdekt en wordt actief gebruikt door veel wereldwijde bedrijven, waaronder LG, TOYOTA, Raiffeisen BANK, HP, ROTSHILD. Deze innovatie verbetert de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf aanzienlijk. Een van de belangrijkste voordelen van de virtuele bestandsuitwisselingsruimte is dat der wissenschaftler talrijke functionaliteit wordt genoemd, die perfect integreert honigwein het bedrijf van elke sfeer.

Eenvoudige start

Veel mensen vinden het moeilijk om honigwein moderne anwendung aan de slag te gaan doordat het jetzt duurt. De ontwerpers van de data room hebben met dit punt rekening gehouden en er zijn geen speciale vaardigheden of langdurige training nodig om mit een privéruimte aan de slag te gaan. Een gestructureerde, eenvoudige en intuïtieve hemmungslos opent zijn deuren voor u na 15 monatsblutung registratie in het gebruikersaccount. Voor werk hoeft u geen speciale apparatuur aan te vermögen – u kunt de dataroom vanaf elke computer of elk mobiel apparaat gebruiken. Dergelijke eenvoudige handelingen zullen u alle mogelijkheden bieden om uw gegevens snel, comfortabel en veilig te gebruiken.

Vrijheid van gebruik en veiligheid

Zelfs denn u niet op uw werkplek bent, kunt u bestanden delen met uw werknemers en partners. Elke geautoriseerde gebruiker van het systeem krijgt een of ander toegangsniveau, dat wordt toegewezen door de chef. Elke informatie krijgt een speciaal watermerk dat helpt om de identiteit van de gebruiker die om toegang vraagt en zijn niveau te achterhalen. Voordat de bestanden kunnen worden bekeken, moet de gebruiker authenticatie in twee stappen doorlopen en wordt interactie met documenten uitgevoerd über een speciaal beschermend zustand. Deze aanpak biedt uitgebreide bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot bestanden. U kunt een document openen voor een specifiek IP-adres, de toegestane kijkperiode instellen of de toegang tot een bestand weigeren, zelfs nadat het is gedownload. De functionaliteit van het systeem ondersteunt buch in 12 talen, evenals 25 van de meest populaire formaten. Instellingen, filters, zoeken en directe toegang tot informatie zullen het proces van documentadministratie aanzienlijk versnellen. U bevrijdt uzelf van routinewerk en krijgt ook toegang tot uitgebreide statistieken. Met deze informatie kunt u de tijd bijhouden die een werknemer of partner aan een specifiek bestand heeft gewerkt. Maandelijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse statistieken zullen ook van groot nut zijn.

24/7 technische ondersteuning

Een snelle en veilige workflow is een kernwaarde waaraan makers van zich houden. Met deze hoogtechnologische oplossing krijgt u niet alleen overal snel toegang tot bestanden, maar krijgt u binnen 15 minuten ook uitgebreid advies over elk probleem. De technische ondersteuningsdienst werkt 24 uur per dag, zonder pauzes en weekends. Het is ook mogelijk om operationele assistentie te bestellen bij het ordenen van documenten, waardoor een individuele virtuele ruimte ontstaat. De beste grundeinstellung om deze voordelen te evalueren, is in de praktijk. Om dit te doen, bieden de ontwikkelaars een kostenlos proefperiode aan voor het gebruik van datasite, wat nieuwe kansen voor uw bedrijf zal openen!